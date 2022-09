O "carniceiro de Mariupol" é o novo chefe da logística militar russa

O vice-ministro da Defesa russo, o general do Exército Dmitri Bulgakov, responsável pelo abastecimento e munições, foi demitido do cargo. Foi substituído pelo general coronel Mikhail Mizintsev.

Mizíntsev, que até agora desempenhava funções como chefe do Centro de Comando Nacional da Defesa, é conhecido por ser o “carniceiro de Mariupol”, foi quem organizou o cerco à cidade ucraniana.

O general do Exército Dmitri Bulgakov foi libertado do seu cargo de vice-ministro de Defesa da Rússia, por ter recebido outro destino", refere-se no comunicado do Ministério da Defesa, sem mais detalhes.

O novo vice-ministro da Defesa, com 60 anos, comandou operações do Exército russo na Síria e dirigiu o assalto que em maio terminou com a captura da cidade de Mariupol, sueste da Ucrânia.

Esta substituição ocorre numa altura em que o Presidente russo, Vladimir Putin, convocou a “mobilização parcial” de reservistas para reforçar a ofensiva na Ucrânia.