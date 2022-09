Diplomata japonês acusado de espionagem na Rússia

As forças de segurança russas detiveram esta segunda-feira em Vladivostok, na parte leste do país, o cônsul japonês Motoki Tatsunori, acusado de espionagem.

"O Serviço Federal de Segurança da Rússia no território de Primorsky frustrou uma ação de espionagem do cônsul-geral do Japão, Motoki Tatsunori", informaram as autoridades russas, em comunicado.

De acordo com a nota, o diplomata japonês foi apanhado em flagrante quando recebeu informações de "circulação limitada" sobre a cooperação da Rússia com um dos países da região Ásia-Pacífico e sobre a influência da política de sanções ocidentais na situação económica no território de Primorye.