Avanços das forças ucranianas reconhecidos pelos pró-russos nas regiões anexadas

As autoridades pró-russas de Lugansk e Kherson reconhecem, hoje, que as forças ucranianas estão a tentar romper as suas defesas em algumas zonas das duas regiões anexadas pela Rússia, mas disseram que estão a resistir.

O porta-voz militar de Lugansk (leste), Andrei Marochko, disse à agência oficial russa TASS que as tropas ucranianas avançaram até perto da cidade de Kreminna, onde as forças leais a Moscovo estão a tentar resistir. "A situação na cidade de Kreminna está mais ou menos calma, sob controlo, mas o inimigo não para de tentar romper a nossa linha de defesa", disse Marochko, segundo a agência espanhola EFE. Marochko disse que as forças ucranianas sofreram "enormes perdas", mas admitiu que, apesar disso, "estão a tentar avançar".

Em Kherson (sul), o chefe adjunto pró-russo da administração militar e civil, Kiril Stremousov, disse que as forças ucranianas estavam sob fogo perto de Dudchany. "Na área de Dudchany, o avanço dos nazis [forças ucranianas] parou praticamente. Agora, a aviação e a artilharia estão a aniquilar todos aqueles que invadiram o território soberano da Federação Russa", disse Stremousov na rede social Telegram.

A imprensa ucraniana noticiou, na segunda-feira, que as forças de Kiev retomaram o controlo da cidade de Borova, localizada a leste do rio Oskil, na região de Kharkiv, no âmbito da contraofensiva lançada no início de setembro. Segundo o mesmo jornal, as forças ucranianas atravessaram já o rio Oskil e a contraofensiva "inclui agora também as regiões vizinhas de Donetsk e Lugansk da Ucrânia".

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, disse no seu discurso noturno ao povo que "a luta feroz continua" e que novas localidades foram libertadas em várias regiões, mas sem especificar. As informações sobre o curso da guerra divulgadas pelas duas partes não podem ser verificadas de imediato de forma independente.

O Senado russo aprovou hoje as leis de ratificação dos tratados de anexação assinados pelo Presidente russo, Vladimir Putin, e pelos líderes pró-russos das quatro regiões, um dia depois da aprovação na câmara baixa do parlamento (Duma). A anexação das quatro regiões ocorreu no âmbito da guerra na Ucrânia.