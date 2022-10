Presidente Putin reúne-se com Conselho de Segurança na segunda-feira

O Presidente russo, Vladimir Putin, reúne-se segunda-feira com o seu Conselho de Segurança, constituído pelos principais ministros, políticos e representantes dos serviços de segurança e militares, anunciou hoje o Kremlin às agências russas.

“Está marcada para amanhã (segunda-feira) uma reunião do presidente com os membros permanentes do Conselho de Segurança", disse o porta-voz de Putin, Dmitry Peskov.