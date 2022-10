"Ferozmente, até mesmo cruelmente": apoiantes de Putin pedem mais ataques contra Kiev

"É hora de lutar! Ferozmente, até mesmo cruelmente. Sem olhar para trás, para as censuras do Ocidente", escreveu Mironov.

A resposta surgiu na manhã de segunda-feira, quando a Rússia lançou dezenas de mísseis contra várias cidades ucranianas, incluindo Kiev, matando e ferindo dezenas de pessoas e infligindo danos sem precedentes a infraestruturas críticas da Ucrânia.

Pela primeira vez em meses, mísseis russos explodiram no coração da capital da Ucrânia, perto de prédios do Governo, e Putin apareceu em público a dizer que os ataques tinham sido uma retaliação ao que apelidou de ações "terroristas" por parte de Kiev. "Aqui está a resposta", reagiu a diretora da RT, na segunda-feira, após os ataques, mostrando-se satisfeita pela ação das forças russas na Ucrânia.

Nesse mesmo dia, Ramzan Kadyrov, o influente líder da Chechénia, disse estar "100% feliz" com o curso da "operação militar especial" do Kremlin na Ucrânia, nomeadamente pelas "medidas drásticas" decididas pelo Kremlin, insistindo no seu apelo para que sejam usadas armas nucleares de baixa intensidade contra as forças ucranianas.

Também o governador da Crimeia, Sergei Aksyonov, descreveu os ataques de segunda-feira como "boas notícias", sugerindo que fosse mantida a intensidade da operação militar usada após o ataque à ponte na Crimeia.

O principal apresentador da RT, Anton Krasovsky, colocou um vídeo seu, na segunda-feira, a dançar numa varanda com um boné com a letra Z, o símbolo das forças militares russas.