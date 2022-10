Quem é o novo comandante do exército russo? É conhecido pela "guerra total"

O G7 promete apoiar Kiev o tempo que foi necessário até ao fim da guerra. José Milhazes considera que esta declaração é “um aviso para Moscovo de que este conflito não tem solução militar”, visto que o Ocidente não vai desistir da Ucrânia.

A Rússia entrou numa nova fase da guerra quando bombardeou várias cidades ucranianas e com a nomeação do novo comandante do exército russo. Sergei Surovikin é conhecido pela “guerra total e pela destruição massiva”, defende José Milhazes.

“O que vai acontecer nos próximos tempos é rebentar com as infraestruturas civis e militares da Ucrânia, para que não aguentem o inverno”, considera o comentador da SIC.

A Rússia e a Bielorrússia chegaram a acordo para face a um possível ataque ucraniano, o que indica que a Bielorrússia “está na véspera de entrar numa guerra com a Ucrânia”.