Italianos aconselhados a deixar Ucrânia após novos ataques

"Viajar para a Ucrânia seja qual for a forma é absolutamente proibido”, avisaram as autoridades italianas.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros italiano aconselhou, esta segunda-feira, os seus cidadãos a deixarem a Ucrânia, depois de novos ataques russos com mísseis de cruzeiro e drones em Kiev e noutras regiões do país.

O tweet foi divulgado pela embaixada italiana na Ucrânia, na sequência de uma série de "ataques armados em Kiev e noutras áreas do território da Ucrânia".

A capital da Ucrânia, Kiev, e outras áreas do país foram alvo de ataques com drones kamikazes (aparelhos voadores não tripulados que chocam com os alvos) feitos ao longo da manhã.

As explosões sentidas no distrito de Shevchenkiv, no centro da capital ucraniana, provocaram pelo menos três mortos, segundo as autoridades locais.