Ucrânia já está a racionar energia: estas são as medidas que o país já adotou

Na Ucrânia, entrou esta quinta-feira à noite em vigor o racionamento de energia. Em causa estão os ataques russos da semana passada, bombardeamentos que destruíram quase um terço das centrais elétricas do país.

Na capital, Kiev, deixaram de circular os autocarros elétricos e há já menos transportes públicos. É uma das primeiras medidas de poupança de energia decretadas pelo governo ucraniano.

Mas é à noite, entre as 19:00 e as 23:00 que vigoram as maiores limitações energéticas.

Os conselhos oficiais são para carregar telemóveis e outros aparelhos durante o dia e há recomendações para poupar ao máximo o uso da eletricidade em casa.

Com as temperaturas a descer e milhões de ucranianos ameaçados pelo frio, as medidas são a resposta aos últimos bombardeamentos russos. Os mísseis lançados a semana passada destruíram ou danificaram 30% das estações elétricas ucranianas em dez cidades.