Pró-russos de Kherson anunciam forças de defesa civil para travar avanço da Ucrânia

As autoridades pró-russas da região ucraniana de Kherson, anexada ilegalmente pela Rússia, anunciaram esta segunda-feira a criação de forças de defesa territorial com o objetivo de travar o avanço do Exército da Ucrânia.

"Para todos os homens que desejam ficar em Kherson, apesar da crescente ameaça em relação à segurança devido à ações dos nacionalistas ucranianos, existe a oportunidade de se juntarem às unidades de defesa territorial da cidade", anunciou a administração pró-russa através do canal digital de mensagens Telegram.

De acordo com o mesmo texto, as autoridades pró-russas referem que se trata de uma medida que é apenas aplicada às pessoas que decidam "em consciência" ficar na cidade porque "todos os outros podem abandonar o local a qualquer momento".

Um dos dirigentes locais instalados por Moscovo, Kiril Stremousov, admitiu na quarta-feira passada que as forças ucranianas podem começar a avançar em direção a Kherson e apelou à evacuação da cidade.

As autoridades pró-russas anunciaram na semana passada que pretendem transmigrar para a margem oriental do rio Dniepr 50 a 60 mil habitantes de Kherson "por motivos de segurança".