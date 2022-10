"Natureza do conflito será alterada" se a Rússia usar armas nucleares, avisa NATO

Joe Biden diz que a Rússia comete um erro grave se usar uma arma nuclear em solo ucraniano e repete o desmentido às alegações de que Kiev vai utilizar as chamadas bombas sujas.

A Federação Russa levou a cabo dois lançamentos de mísseis balísticos que foram considerados um sucesso pelo ministro da Defesa Sergei Shoigu e pelo presidente Vladimir Putin.

Ambos seguiram, via videoconferência, o lançamento que serviu como simulação de uma eventual resposta de um ataque nuclear de grande escala à Rússia. Estes testes coincidem com as acusações feitas pelo Kremlin a Kiev, que alegadamente, quer fazer explodir a “bomba suja”.

Os Estados Unidos, juntamente com os aliados ocidentais veem estes comportamentos de Moscovo como perigosos e ameaçadores. Joe Biden diz, inclusive, que “seria um grave erro” a Rússia usar armas nucleares.

“Deixem-me apenas dizer que a Rússia estaria a cometer um erro incrivelmente grave se utilizasse uma arma nuclear tática. Ainda não vos garanto que seja uma operação de ”bandeira falsa", não sei, mas seria um erro grave, grave", reitera o chefe de Estado norte-americano.

O secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, vai ao encontro das palavras de Biden e reforça que, caso a Rússia decida utilizar armamento nuclear, a “natureza do conflito será alterada”.

A Rússia mantém-se firme no seu discurso e já levou a questão da “bomba suja” às Nações Unidas.

"Afinal, as autoridades de Kiev disseram abertamente que - não, todos se mantêm calados. Há também planos para utilizar a chamada bomba suja para provocações", declarou Putin.



As últimas 24 horas do conflito

As últimas 24 horas do conflito ficaram marcadas pelo bombardeamento à cidade de Dnipro, o que causou a morte de duas pessoas. Em Mykolaiv,

os duelos de artilharia obrigam a população a passar a noite em abrigos subterrâneos nesta cidade ribeirinha do sul da Ucrânia.