Biden alerta que ataque nuclear russo seria "erro extremamente grave"

Uma bomba radiológica ou "bomba suja" consiste em explosivos convencionais envoltos por materiais radioativos destinados a serem espalhados através de pó no momento da explosão.

"Não garanto, no momento, que seja uma operação de pretexto. Não sabemos", indicou Biden.

Moscovo evocou pela primeira vez as acusações no domingo em conversas telefónicas realizadas entre o ministro da Defesa russo, Serguei Choigu, com homólogos norte-americanos, franceses, britânicos e turcos, referindo-se a "possíveis provocações da Ucrânia com recurso a uma 'bomba suja'".

Juntos, Paris, Londres e Washington criticaram segunda-feira as declarações "falsas" de Moscovo.

O Conselho de Segurança da ONU debateu esta terça-feira à porta fechada as acusações da Rússia, que afirma que a Ucrânia fabricou uma "bomba suja", alegações rejeitadas por Kiev e pelo Ocidente.

O debate foi pedido pela Rússia, cujo embaixador, Vassili Nebenzia, enviou uma carta ao Conselho de Segurança e ao secretário-geral da ONU, António Guterres, em que insiste nas acusações à Ucrânia.

No final, o embaixador britânico junto da ONU, James Kariuki, disse esta terça-feira que as alegações russas de desenvolvimento pela Ucrânia de 'bombas sujas' são apenas um novo capítulo na prolongada desinformação e propaganda Rússia.

Após uma reunião à porta fechada no Conselho de Segurança para debater as acusações russas, o diplomata do Reino Unido apresentou à imprensa alguns dos detalhes do encontro, indicando que ele, juntamente com os representes da França e dos Estados Unidos na ONU, "foram claros nas suas posições de que tudo não passam de alegações falsas" de Moscovo.