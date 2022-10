Rússia diz que retirada de civis de Kherson foi concluída

A região no sul do país tem sido o principal foco da contraofensiva de Kiev nas últimas semanas.

O Ministério da Defesa ucraniano disse que as novas reconquistas ocorreram durante o fim de semana, numa mensagem divulgada na rede social Telegram citada pela agência espanhola Europa Press.

As forças armadas da Ucrânia reivindicaram, na segunda-feira, a reconquista de mais dez localidades em Kherson (leste), uma das quatro regiões anexadas pela Rússia no final de setembro.

Na passada semana, as autoridades pró-russas instaladas em Kherson ordenaram que todos os residentes abandonassem “imediatamente” a cidade antes de um avançado das forças ucranianas.

"O trabalho que organiza a saída dos habitantes da margem direita do (rio) Dnipro para regiões seguras na Rússia está concluído", declarou na noite de quinta-feira Sergei Aksionov, líder da Crimeia, península vizinha de Kherson.

Na guerra na Ucrânia nenhum dos lados do conflito quer retirar e a "mais difícil das batalhas" vai acontecer em Kherson, avisa conselheiro da presidência ucraniana.

Nas últimas semanas, o exército ucraniano tem somado localidades reconquistadas no sul do país, obrigando as tropas russas a recuar em vários pontos da região.

Mas a Ucrânia admite que, apesar desta contraofensiva, as forças de Moscovo ainda não abandonaram a cidade com o mesmo nome da província. Estão a reabastecer-se e a reforçar meios para manterem a resistência.

O exército russo chamou para a frente de batalha em Kherson parte dos reservistas convocados na mobilização parcial. As autoridades pró-russas criaram também uma milícia local para a defesa da região com os homens que não partiram na operação de retirada da população dos últimos dias.

Kherson foi tomada nos primeiros dias da invasão e é a maior cidade ucraniana nas mãos de Moscovo.