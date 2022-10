Na guerra na Ucrânia nenhum dos lados do conflito quer retirar e a "mais difícil das batalhas" vai acontecer em Kherson, avisa conselheiro da presidência ucraniana.

Nas últimas semanas, o exército ucraniano tem somado localidades reconquistadas no sul do país, obrigando as tropas russas a recuar em vários pontos da região.

Mas a Ucrânia admite que, apesar desta contraofensiva, as forças de Moscovo ainda não abandonaram a cidade com o mesmo nome da província. Estão a reabastecer-se e a reforçar meios para manterem a resistência.

O exército russo chamou para a frente de batalha em Kherson parte dos reservistas convocados na mobilização parcial. As autoridades pró-russas criaram também uma milícia local para a defesa da região com os homens que não partiram na operação de retirada da população dos últimos dias.

Kherson foi tomada nos primeiros dias da invasão e é a maior cidade ucraniana nas mãos de Moscovo.