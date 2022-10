Zelensky lança novo apelo ao G20

O Presidente da Ucrânia considera que a Rússia devia ser banida do G20 e voltou a pedir resposta às ações do Kremlin durante a guerra na Ucrânia. O novo apelo de Volodymyr Zelensky foi feito este sábado, dia em que revelou também que quase quatro milhões de pessoas foram afetadas por cortes de energia após os recentes ataques russos a infraestruturas energéticas na Ucrânia.

Os cortes têm afetado a capital e a região de Kiev, bem como as províncias de Zhitomyr (centro-oeste), Poltava, Cherkasy e Kirovograd no centro, Rivne (oeste), Kharkiv (leste), Cherniguiv e Sumy no norte, apontou o chefe de Estado.

Durante mais de duas semanas, a Rússia tem intensificado os ataques à infraestrutura energética da Ucrânia , o que causou a destruição de pelo menos um terço das suas capacidades naquela região, numa altura em que se aproxima o inverno.

Um pouco por todo o país as autoridades estão a apelar à população para que poupem energia, reduzindo o consumo de eletricidade durante os horários de pico e evitando o uso de aparelhos de alta tensão.