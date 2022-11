O encontro entre Marcelo e Olena Zelenska em Belém

Depois de registados os sorrisos e algum nervosismo pelos fotojornalistas e repórteres de imagem, Marcelo Rebelo de Sousa encaminhou a primeira-dama ucraniana para a assinatura do livro de honra, que não estava previsto pelo protocolo.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, recebeu em audiência no Palácio de Belém a primeira-dama da Ucrânia, Olena Zelenska, que está em visita a Portugal desde terça-feira.

Zelenska em Lisboa

A primeira-dama da Ucrânia chegou a Lisboa na terça-feira e participou na abertura da Web Summit, que se realiza no Altice Arena e na Feira Internacional de Lisboa até sexta-feira.

No arranque da cimeira tecnológica, na terça-feira, e perante um pavilhão cheio, Zelenska acusou o regime russo de Vladimir Putin de estar a utilizar a tecnologia "ao serviço do terror".

"A Rússia põe a tecnologia ao serviço do terror e o que vemos hoje é resultado do uso dessa tecnologia", afirmou, ao encerrar a cerimónia de abertura da Web Summit, e deixou os participantes com imagens da destruição provocada por um míssil em Kyiv, capital da Ucrânia.

A mulher do presidente ucraniano acrescentou que especialistas tecnológicos russos que antes trabalhavam no setor privado colaboram agora na guerra contra a Ucrânia -- que começou a 24 de fevereiro - e pediu ajuda aos empreendedores para enfrentar este problema.