"Precisamos de apoio desesperadamente", diz Olena Zelenska

Em Lisboa, durante a Web Summit, a primeira-dama ucraniana, Olena Zelenska pediu mais apoio ao país em guerra e sublinha que é a sobrevivência do povo que está em causa.

"É a nossa sobrevivência que está em causa. Então, acredito que o senso comum, a empatia, as emoções e relações humanas vencerão".

No dia da abertura do evento, o primeiro-ministro recebeu a primeira dama ucraniana, Olena Zelenska, e reiterou o “firme compromisso” de Portugal no apoio à Ucrânia e aos desafios com que este país se confronta.