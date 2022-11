Rússia está de saída de Kherson ou será só uma provocação?

Têm surgido relatos de que os soldados russos estão a abandonar várias posições em Kherson, no sul da Ucrânia, região que as forças de Moscovo controlam praticamente desde o início da invasão. Há quem já esteja a celebrar a retirada, mas a Ucrânia adverte que pode tratar-se de uma provocação.

Há registo de vários movimentos suspeitos. Um deles, é o desaparecimento da bandeira russa do edifício da administração regional de Kherson, onde esteve hasteada durante os últimos oito meses. Circula também a informação de que há menos militares russos nas ruas.

Há quem esteja a falar da retirada russa da região, onde as forças ucranianas têm conseguido avançar nas últimas semanas. Mas a porta-voz militar do comando operacional do Sul diz que é cedo para celebrar.

Segundo Homenyuk, a cidade estará a ser preparada para combates.

Dos portos ucranianos do mar negro saíram, esta quinta-feira, 7 navios com 290 mil toneladas de produtos agrícolas.

A Rússia, que voltou a participar no acordo da exportação de cereais, já veio dizer que não sabe se irá continuar a iniciativa que termina a 19 de novembro.

Kiev e Moscovo realizaram uma nova troca de prisioneiros. 107 soldados feridos regressaram à Ucrânia, 74 dos quais participaram na batalha da defesa de Mariupol.