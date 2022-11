Cidade ocupada de Kherson fica sem água e eletricidade

A cidade de Kherson, ocupada pelo exército russo, ficou este domingo sem eletricidade e sem água, após um ataque ucraniano, informaram as autoridades de ocupação.

"Como resultado de um ataque terrorista, organizado pelo lado ucraniano", disse a administração russa de ocupação, num comunicado, "três postes de betão que transportavam linhas de alta tensão foram danificados no eixo Berislav-Kakhovka".

"Atualmente, não há eletricidade ou água na cidade e em alguns distritos da região", acrescentaram as autoridades da região anexada por Moscovo no final de setembro.

Estes são os primeiros cortes de energia e água conhecidos em Kherson, que afetaram mais uma dezena de localidades na região.

De acordo com a administração regional de ocupação, já foram enviados eletricistas para o local dos ataques, com a missão de reparar as infraestruturas danificadas.

"A eletricidade e o abastecimento de água serão restaurados em toda a região de Kherson, num futuro muito próximo", asseguraram as autoridades de ocupação.

A Rússia também tem atacado com frequência as infraestruturas de energia da Ucrânia, nas últimas semanas, destruindo cerca de 40%, o que provocou cortes generalizados de energia e de água em muitas áreas, incluindo a capital, Kiev.