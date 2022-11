As autoridades da capital ucraniana começaram a planear uma retirada total de população, estimada em cerca de três milhões de habitantes, caso os bombardeamentos russos de infraestruturas continuem e causem um apagão total, assegura o The New York Times, este domingo.

As autoridades da cidade estão a lutar para manter uma rede elétrica já gravemente danificada por mísseis russos, afirma o jornal, referindo que a situação já é terrível, com 40% das infraestruturas de energia da Ucrânia danificadas ou destruídas.