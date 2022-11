ONU e Rússia reúnem-se para discutir acordo para exportação de cereais ucranianos

A ONU está reunida com a Rússia para tentar prolongar e alargar os acordos para a exportação de cereais ucranianos. A discussão sobre o futuro do acordo acontece em Genebra, a poucos dias depois da Rússia ter suspendido o acordo.

O primeiro acordo para a exportação de cereais, que foi assinado em conjunto pela ONU, Turquia, Ucrânia e Rússia em julho, está previsto terminar no dia 19 de novembro.

O acordo de exportação de cereais dos portos ucranianos já permitiu escoar 10 milhões de toneladas para vários países, evitando uma crise alimentar global.

A Rússia admitiu estar disposta a desistir do acordo, se não se registarem progressos no que diz respeito a essa questão.

O chefe da ajuda humanitária da ONU, Martin Griffiths, dirige as conversações sobre as exportações de cereais e o alto responsável comercial da ONU, Rebeca Grynspan, encontram-se com o vice-ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergei Vershinin.