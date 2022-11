Ucrânia está a construir um muro ao longo da fronteira com a Bielorrússia

A Ucrânia está a construir um muro na zona fronteiriça com a Bielorrússia, de modo a aumentar a segurança no país.

Kiev anunciou que já iniciou a construção de um muro na fronteira com a Bielorrússia. A nação que se encontra em conflito com a Rússia alega que esta decisão se prende com o facto do país vizinho ser um aliado do Governo de Putin.

A Federação russa, inclusive, já lançou uma parte da invasão a partir do país liderado por Alexander Lukashenko.

Trata-se de uma parede em betão, que será reforçada com arame farpado, uma vale e ainda um aterro. Até agora a construção já tem três quilómetros de comprimento.

Esta medida não é nenhuma surpresa, visto que a Polónia já tinha finalizado a construção de um muro de aço ao longo da fronteira com a Bielorrússia. O Governo polaco explicou a decisão com o grande fluxo de migrantes provenientes do país vizinho.