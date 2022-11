Novas explosões em Kiev, sirenes soam em todas as regiões ucranianas

A capital ucraniana foi atacada esta terça-feira com mísseis, que terão atingido dois edifícios residenciais. De acordo com o presidente da Câmara, os médicos estavam no local e indicou que vários mísseis terão sido abatidos. Para além disso, as sirenes antiaéreas soaram em todo o países e regiões como Lviv e Kharkiv acabaram por ser atacadas.