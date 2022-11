"Processo de resolução do conflito está a ser atrasado pela Ucrânia", diz Lavrov

A Ucrânia exige a retirada das tropas russas do seu território e o regresso da sua integridade territorial. A Rússia, que invadiu a Ucrânia em 24 de fevereiro, anexou as regiões de Kherson, Zaporijia, Donetsk e Lugansk, em setembro, depois de ter integrado no seu território a península ucraniana da Crimeia em 2014.

"Todos os problemas vêm do lado ucraniano, que se recusa categoricamente a negociar e faz exigências manifestamente irrealistas" , disse Lavrov aos jornalistas em Nusa Dua, na ilha indonésia de Bali, onde participa na cimeira do G20.

O sucesso da contraofensiva ucraniana

A Ucrânia tem em curso uma contraofensiva no leste e sul do país, depois de ter recebido armamento dos seus aliados ocidentais, que lhe permitiu reconquistar território perdido, forçando retiradas humilhantes para a Rússia.

No sucesso mais recente, na passada sexta-feira, as tropas de Kiev recuperaram parte da região de Kherson, incluindo a capital regional com o mesmo nome. Apesar da perda de Kherson, Moscovo continua a considerar a região como fazendo parte do território russo.

Zelensky fez uma visita surpresa a Kherson na segunda-feira, e declarou que a reconquista da única capital regional sob controlo russo significava o "início do fim da guerra".

Já hoje, ao discursar por videoconferência na cimeira do G20, Zelensky reafirmou que "está na altura de parar a guerra destrutiva da Rússia".

G20 ou G19?

Zelensky referiu-se sempre ao "G19", em vez de G20, excluindo a Rússia da cimeira, apesar da presença de Lavrov em representação de Putin, que decidiu não participar alegando problemas de agenda e a necessidade de permanecer no país.

Nas declarações aos jornalistas em Bali, Lavrov denunciou a natureza "russofóbica" da intervenção de Zelensky e acusou de novo o Ocidente de empreender uma guerra contra a Rússia utilizando a Ucrânia.

Reafirmou que a Rússia foi forçada a lançar a sua ofensiva contra o país vizinho para se defender e proteger a população de língua russa. O chefe da diplomacia russa disse também que, na sua opinião, os Estados Unidos não estão a preparar negociações de paz sobre a Ucrânia.

"Quanto à informação de que os norte-americanos estão a preparar conversações, estes rumores aparecem regularmente e depois desaparecem", comentou.