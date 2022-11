"Nem os Estados Unidos nem a Rússia vão tentar usar armamento nuclear" disse hoje o presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, referindo-se à reunião de representantes dos serviços de informações dos dois países em Ancara.

"De acordo com os dados que recebi do meu diretor dos serviços secretos no que diz respeito aos Estados Unidos e à Rússia, nenhuma das duas partes vai cair na tentação de utilizar armas nucleares", disse Erdogan, citado hoje pela agência oficial turca Anadolu.

O chefe de Estado turco confirmou que o diretor da CIA William Burns (serviços de informações dos Estados Unidos) e o homólogo russo Serguei Narychkine (FSB) estiveram no princípio da semana na capital da Turquia.

No encontro, Burns alertou o chefe dos serviços secretos russos das consequências da utilização de armas nucleares, sendo que Washington tinha afirmado anteriormente que a Rússia tinha ameaçado utilizar este tipo de armamento na Ucrânia.

Antes, a Casa Branca tinha afirmado também que a reunião de Ancara "não foi uma negociação de qualquer tipo" ou "uma discussão de um acordo sobre a guerra na Ucrânia".