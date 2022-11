A região de Odessa, no sul da Ucrânia, e a cidade de Dnipro foram atingidas por mísseis russos esta quinta-feira de manhã. Segundo as autoridades ucranianas, há registo de pelo menos um ferido.

Estes foram os primeiros ataques registados em Odessa e Dnipro em várias semanas e acontecem numa altura em que outras zonas da Ucrânia têm sido também atingidas.

Em Kiev, a defesa antiaérea impediu, esta quinta-feira, que pelo menos dois mísseis cruzeiro atingissem a capital.

As sirenes de ataque aéreo soaram em todo o país por precaução, com receio de que Moscovo desencadeasse um novo ataque em larga escala no território ucraniano. As autoridades apelam à população que permaneça em abrigos enquanto persistir a ameaça de ataque.