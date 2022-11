Pelo menos sete pessoas morreram, esta quinta-feira, num ataque a uma aldeia na região de Zaporijia, no sul da Ucrânia, o que levou as autoridades ucranianas e russas a trocarem novas acusações sobre a autoria dos lançamentos com mísseis.

As tropas russas terão disparado pelo menos três mísseis na cidade de Vilniansk por volta das 05.00 (hora local), com um dos projéteis a atingir um edifício residencial que alberga três famílias.

Depois de pessoas resgatadas, trabalhadores de serviços públicos e voluntários terem removido os escombros, Kirilo Timoshenko, o "número dois" do gabinete do Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, confirmou na sua página na rede social Telegram pelo menos sete mortos.

"Em relação às consequências de um míssil noturno russo que atingiu um edifício residencial de quatro apartamentos em Vilniansk, região de Zaporijia, foram retirados dos escombros os corpos de sete pessoas mortas".

Pouco depois, as autoridades russas instaladas na região