Explosões em bases militares russas causam pelo menos três mortos

Pelo menos três pessoas morreram na explosão de dois camiões-cisterna em duas bases militares russas. Já na Ucrânia, os combates mais ferozes continuam concentrados no Donbass e na região sul de Kherson.

No porto de Kherson muitos são aqueles que tentam atravessar o rio e chegar assim à outra margem. Na margem oriental do Dnipro estão as tropas russas e é também lá que se encontram parte de várias famílias que a guerra separou.

“Mas como partir? Nadando? Não chegaremos a lado nenhum. Quero chegar a Nova Kakhovka (na região de Kherson controlada pela Rússia). Preciso de ir para a outra margem do rio. De lá, dizem as pessoas, os autocarros viajam para Oleshky”, conta Anastasia, residente em Kherson.

A tranquilidade do porto desta cidade contrasta com a intensidade dos combates. As autoridades ucranianas garantem que só este domingo as tropas de Moscovo bombardearam esta região dezenas de vezes.

Divulgaram ainda um vídeo que revela o suposto momento do abate de um helicóptero de ataque Kamov 50 da força aérea russa.

Na Rússia várias pessoas perderam a vida na sequência de duas explosões em duas bases militares. Uma delas, pelo menos, serve de base aos bombardeiros usados para atacar a Ucrânia.