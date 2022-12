Lituânia alerta para ameaça russa no exclave de Kaliningrado

O ministro da Defesa da Lituânia, Arvydas Anusauskas, alertou esta sexta-feira que a ameaça russa continua presente no exclave de Kaliningrado e que na região "os militares foram substituídos e continua a haver armas nucleares".

"Observamos como a região de Kaliningrado se converte num porta-aviões indestrutível da Rússia na região. Tem as suas capacidades, as suas armas nucleares táticas, aqui, junto à Lituânia", garantiu o ministro antes de referir que aqueles militares que foram transferidos do território para a Ucrânia já foram substituídos por outros efetivos mobilizados, adiantou a Europa Press.