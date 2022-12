"A Rússia já não pode ganhar esta guerra no campo de batalha"

Numa conferência sobre a segurança e a defesa da Europa, o chanceler alemão deu como certo que a Rússia não vencerá a guerra na Ucrânia.

A certeza de Olaf Scholz sobre a guerra da Ucrânia marcou a abertura da Conferência sobre a Segurança e a Defesa da Europa. Com o reforço do apoio à Ucrânia, aumentaram também as críticas à Rússia.

Na capital alemã, ficou o alerta às dependências criadas por regimes autoritários. Contra futuras dependências e ameaças, a Alemanha e a Noruega anunciaram, à margem desta conferência, uma iniciativa para a proteção de infraestruturas marítimas.

O acordo, no seio da Nato, é feito em reação às explosões de setembro passado que danificaram os gasodutos Nord Stream, construídos para canalizar o gás russo para a Europa.