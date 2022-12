Drone terá atingido aeroporto da província de Kursk que faz fronteira com a Ucrânia

O governador da região russa de Kursk afirmou que um ataque com um drone provocou hoje um incêndio num aeroporto da província que faz fronteira com a Ucrânia.

O incêndio ocorre um dia depois de autoridades locais russas terem acusado Kiev de ataques com aparelhos não tripulados (drones) contra duas bases da Força Aérea da Rússia.

"Na sequência do ataque com um drone, um reservatório de combustível do aeroporto em Kursk foi atingido. As chamas foram controladas. Todos os serviços de emergência encontram-se no local", disse Romam Statovoy, governador da região russa, numa mensagem difundida pelo Telegram.