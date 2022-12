Irão estará a receber apoio técnico e militar da Rússia em troca de armas

O Irão continua a fornecer armas à Rússia. A acusação foi feita pela embaixadora britânica nas Nações Unidas. Explica que, em troca das armas, Teerão tem um apoio técnico e militar sem precedentes. No terreno, as forças russas continuam a pressionar a cidade de Bakhmut, onde residem muitos civis que dependem da ajuda de voluntários para sobreviver.

A primeira paragem do grupo de voluntários é nos arredores de Bakhmut. Liudmyla entrega bens alimentares a soldados. De volta ao carro, segue a viagem para a cidade que há seis meses está no epicentro dos combates.

Os sinais da guerra são omnipresentes. No local de destino, todo o cuidado é pouco e não há tempo a perder. Bakhmut não tem nem eletricidade, nem água, nem aquecimento.

As forças russas querem tomar a cidade para se conseguirem aproximar de fortalezas estratégicas ucranianas no Donbas, como Sloviansk ou Kramatorsk. Atacam praticamente todos os dias, sobretudo depois de terem perdido Kherson, cidade no sul do país. Este sábado atingiram a maternidade do hospital local.

O Reino Unido diz que estes bombardeamentos são facilitados pela parceria de Moscovo com Teerão. A embaixadora britânica diz que em troca dos mísseis e dos drones, o Irão recebe da Rússia um apoio técnico e militar sem precedentes. Acusações são negadas pelo Kremlin.