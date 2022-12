Forças russas converteram cidade de Bakhmut "em ruínas queimadas"

O Presidente ucraniano denunciou esta sexta-feira que a Rússia transformou a cidade de Bakhmut, no Donbass, "em ruínas queimadas" e voltou a defender que uma negociação de paz com Moscovo implica o restabelecimento da integridade territorial da Ucrânia.

A situação na frente de combate "continua muito difícil nas áreas-chave do Donbass: Bakhmut, Soledar, Maryinka, Kreminna. Há muito tempo que não há lugar para viver nestas áreas que não tenha sido danificado por granadas e fogo" do Exército russo, salientou Volodymyr Zelensky no seu habitual discurso noturno diário divulgado nas redes sociais.

"Os ocupantes destruíram na verdade Bakhmut. Outra cidade no Donbass que o Exército russo transformou em ruínas queimadas", acrescentou.

Zelensky lembrou que a fórmula para a paz proposta pelo seu Governo, que tem dez tópicos, inclui o restabelecimento da integridade territorial do país.

Neste plano de paz, a Ucrânia exige "desde a segurança nuclear à restauração da integridade territorial do nosso Estado, da segurança energética ao regresso de todos os prisioneiros de guerra e deportados detidos no território da Rússia", frisou.

O governante explicou ainda que o seu plano de paz, que visa envolver a comunidade internacional na sua implementação, pretende "devolver a bandeira ucraniana a todas as cidades e comunidades da Ucrânia".

"Devemos garantir a responsabilidade real do Estado terrorista nesta guerra e devemos garantir a segurança de todas as gerações de ucranianos após o fim desta guerra", salientou.

O mais recente relatório do estado-maior do Exército ucraniano indica que as tropas russas continuam "a tentar atacar" perto de Bakhmut.

Fotografias de trincheiras lamacentas, florestas devastadas e corpos no campo de batalha levaram a comparações com a Primeira Guerra Mundial.

Após o revés sofrido em Kharkiv, as tropas russas concentraram a sua ofensiva em Bakhmut, enquanto defendem o resto da frente de batalha.