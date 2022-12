Esconderam bebés órfãos para evitar que fossem levados para a Rússia

As funcionárias do hospital pediátrico de Kherson, no sul da Ucrânia, tiveram de esconder bebés órfãos para evitar que fossem transferidos para a Rússia. O relato das funcionárias que tinham medo de perder as criaças.

Quando as forças russas ocuparam a cidade de Kherson, no início de março, este hospital pediátrico cuidava de 11 bebés órfãos. As funcionárias ficaram com medo de os perder. Corriam rumores de que as autoridades de Moscovo estavam a ordenar a retirada de crianças para a Rússia.

Começaram a falsificar atestados médicos para impedir que as crianças fossem transportadas para fora. Os bebés acabaram por ficar, mas cerca de 1.000 crianças de outras instituições foram levadas. As autoridades controladas pelo Kremlin alegavam que a retirada tinha a ver com planos de reabilitação médica.

A Rússia foi acusada várias vezes de deportar crianças ucranianas. O Instituto para o Estudo da Guerra diz que se trata de uma campanha deliberada de despovoamento de partes ocupadas da Ucrânia.

Kiev estima que, nos últimos nove meses, cerca de 13 mil menores tenham sido levados à força para a Rússia.