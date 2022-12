“Por ter provado que a coragem pode ser tão contagiosa quanto o medo, por inspirar pessoas e nações a unirem-se em defesa da liberdade, por lembrar ao mundo a fragilidade da democracia - e da paz -, Volodymyr Zelensky e o Espírito da Ucrânia são as personalidades do ano 2022 da TIME”, escreve a revista com sede em Nova Iorque.