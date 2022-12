Volodymyr Zelensky foi eleito Personalidade do Ano pelo Financial Times.

Em entrevista ao jornal britânico, Zelensky negou ter recebido informações sobre a invasão russa no início do conflito, apesar dos avisos do Ocidente.

O presidente ucraniano disse ainda que tentou falar com Vladimir Putin antes do início da guerra, mas que o Presidente russo recusou a tentativa de diálogo.

Todos os anos, o Financial Times destaca a personalidade mais influente.