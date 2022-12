Zelensky anuncia restrições a organizações religiosas ligadas à Rússia

A Ucrânia vai limitar no seu território as atividades das organizações religiosas filiadas à Rússia e questionar o estatuto da igreja ortodoxa dependente do patriarcado de Moscovo, anunciou esta quinta-feira o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky.

"O Conselho de Segurança Nacional e de Defesa encarregou o Governo de propor à Verkhovna Rada (Parlamento) um projeto-lei para tornar impossível as atividades na Ucrânia de organizações religiosas filiadas aos centros de influência na Rússio", declarou no seu habitual discurso noturno por vídeo.

Segundo Zelensky, o Estado ucraniano deverá ainda averiguar sobre o estatuto da Igreja ortodoxa ucraniana relacionado "com a presença de uma ligação canónica com o patriarcado de Moscovo e, se necessário, adotar as medidas previstas na lei".

Estas medidas seguem-se às operações de busca efetuadas em novembro pelos serviços de segurança ucranianos no principal mosteiro de Kiev, a capital, e local de residência do primado da Igreja ortodoxa ucraniana, e em outros locais de culto, justificadas pelas suspeitas de ligações com Moscovo.

Os serviços secretos ucranianos anunciaram de seguida a confiscação de milhares de dólares e de "literatura pró-russa".

A Ucrânia, um país com maioria de população ortodoxa, está dividida entre uma Igreja dependente do patriarcado de Moscovo -- que, no entanto, anunciou a rutura das ligações com a Rússia no final de maio devido à invasão do país -- e por uma outra Igreja representada pelo patriarcado de Kiev e que em 2019 prestou obediência ao patriarca Bartolomeu, sediado em Istambul.

Já no oeste do país, é significativa a influência da Igreja greco-católica, que cumpre a liturgia ortodoxa mas presta obediência ao Papa.

O patriarca Kirill, o chefe supremo da Igreja ortodoxa russa, tem manifestado um importante apoio ao Presidente Vladimir Putin e denunciou as ações policiais na Ucrânia como um "ato de intimidação" dirigido aos crentes.