Cães ajudam crianças ucranianas a lidar com o trauma da guerra

No centro para a reabilitação psicológica e social na capital ucraniana, Bice, um cão de raça pit bull, entra preparado para mais um dia.

À espera dele estão crianças que sofreram de perto o pior que a guerra tem para oferecer, ou viram soldados russos invadir as suas casas e espancar o primeiro adulto à mão ou têm ou tiveram alguém da família no combate.

Este é um pequeno passo na difícil tarefa de enfrentar o passado e aprender a lidar com o trauma da guerra. E enquanto os mais novos lidam com o passado, os mais velhos enfrentam o presente.

Na linha da frente os combates mais duros persistem, já noutras regiões do país, como por exemplo, em Odessa vive-se sem energia elétrica. A zona foi atingida por vários drones iranianos comprados pelos russos.

Os norte-americanos já prometeram reforçar as defesas antiaéreas na Ucrânia e os ministros dos Negócios Estrangeiros da União Europeia já chegaram a acordo.

Em breve armas no valor de dois mil milhões de euros vão estar ao dispor do exército ucraniano no combate aos russos.