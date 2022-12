"Tornou-se possível restabelecer parcialmente" a energia em várias zonas da Ucrânia, diz Zelensky

Odessa está entre as regiões com apagões mais frequentes , mas existem outras zonas onde as condições de fornecimento continuam "muito difíceis" , como a capital e região de Kiev, a região de Lviv, a região de Vinnytsia, a região e cidade de Ternopil, a região e cidade de Chernivtsi, Zakarpattia, região de Sumy e região de Dnipropetrovsk.

Desde outubro que a Rússia tem como alvo as infraestruturas de energia ucranianas. Só em Odessa existem cerca de 300 mil pessoas sem eletricidade.

A semana passada Vladimir Putin já tinha admitido que que as forças russas estão a atacar intencionalmente infraestruturas elétricas ucranianas e que vão continuar a fazê-lo.

Volodymyr Zelensky conversou no domingo com o Presidente francês e com o Presidente turco sobre a exportação de cereais da Ucrânia e a defesa do país.

Com Emmanuel Macron, Zelensky falou sobre "defesa, energia, economia e diplomacia": "Estamos a coordenar os passos e a preparar-nos para a implementação da nossa fórmula de paz".

Já com Erdogan, teve uma "conversa muito detalhada sobre o que é importante não só para a Ucrânia e a Turquia, mas para o que é verdadeiramente de importância global": "Discutimos a oportunidade para expandir o nosso corredor de exportação do Mar Negro", disse o Presidente ucraniano.