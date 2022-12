"Erdogan puxou os seus trunfos" e expressou a Putin o desejo que a guerra acabe

Os Presidentes da Rússia e da Turquia falaram este domingo ao telefone. Além de discutirem o corredor de exportação de cereais ucranianos, os dois líderes também falaram sobre a criação de um centro regional na Turquia para escoar gás russo.

A ideia já tinha sido proposta por Putin em outubro, para redirecionar o fornecimento de gás depois de o gasoduto Nord Stream, que fornece a Europa, ter ficado parcialmente danificado na sequência de explosões. Erdogan terá apoiado a ideia. Mas a União Europeia vê com grande preocupação o aprofundamento dos laços económicos entre Rússia e Turquia.

Presidente turco expressou a Putin o seu desejo que a guerra acabe

“O Presidente turco percebeu desde o início do conflito a oportunidade de se colocar como mediador quase único na forma como consegue estar dos dois lados. A Turquia faz parte da NATO, tem relações com a UE, mas também tem relações com a Rússia. Não desiste de ser alguém que vá ser, no momento certo, capaz de ajudar à paz - voltou a falar a Putin sobre isso, Erdogan quer que a guerra termine rapidamente”.

Erdogan puxou dos seus trunfos: a energia, a luta contra o terrorismo, o acordo dos cereais. E na questão do gás, a Turquia pode também ser um ator importante e ganhar pontos em relação à necessidade russa, considera Germano Almeida.

Scholz acusa Putin de "querer simplesmente conquistar parte do território ucraniano" com violência

"Scholz e Macron têm tido uma posição diferente sobre a guerra em relação a outros líderes europeus. Scholz acusa Putin de querer simplesmente conquistar parte do território ucraniano com violência, mas admite a relevânia de continuar a falar com o Presidente russo."

Negociações para cessar-fogo ainda estão longe

Rússia e Ucrânia ainda estão longe de reunir condições para uma negociação de paz que permita chegar a um cessar-fogo no conflito, mas os países ocidentais devem insistir em procurar uma solução diplomática, segundo um relatório do International Crisis Group.

"É um relatório bastante completo que diz que as negociações para cessar-fogo ainda estão longe porque a Rússia e a Ucrânia não têm neste momento condições para reunir para negociações de paz".

O relatório indica que há uma vantagem militar de Kiev sobre a Rússia, "mas isso não significa que haja garantias de vitória (da Ucrânia), muito menos que essa vitória seja rápida".

Nobel da Paz ucraniana diz que paz não passa por baixar as armas

Oleksandra Matviychuk, a diretora do Centro de Liberdades Civis, a organização ucraniana que ganhou o Prémio Nobel da Paz, diz que o povo ucraniano quer a paz mais do que qualquer pessoa no mundo, mas lembra que a paz não pode ser alcançada através da deposição de armas.