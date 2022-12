Putin cancela habitual conferência de imprensa de fim de ano

O presidente da Rússia cancelou a habitual conferência de imprensa de fim de ano, anunciou o Kremlin, numa altura em que a Rússia sofre reveses militares na Ucrânia e enfrenta as sanções ocidentais impostas a Moscovo.

"Até o início do ano novo, não haverá" conferência de imprensa do presidente, disse o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, numa entrevista por telefone citada pela AFP.

Estes encontros presenciais de Vladimir Putin com a imprensa são organizados todos os anos desde 2001, com exceção do período entre 2008 e 2012, quando ocupou o cargo de primeiro-ministro.

Reúnem centenas de jornalistas russos e estrangeiros e geralmente duram várias horas, com o líder russo a responder a perguntas ao vivo sobre todos os tipos de tópicos, desde diplomacia até questões russas quotidianas.

No ano passado Putin falou mais de 4 horas.



Nos últimos tempos têm crescido rumores sobre alegados problemas de saúde de Vladimir Putin, mas fontes oficiais nunca o confirmaram.

A decisão de não realizar esta conferência de impresa ocorre no momento em que a Rússia, que lançou uma ofensiva militar contra a Ucrânia em fevereiro, sofreu vários reveses militares nos últimos meses e decretou uma mobilização parcial em setembro.

Atingida por uma série de sanções ocidentais desde o início desta ofensiva, a Rússia enfrenta agora um embargo à entrega do seu petróleo à UE.