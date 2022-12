Embaixada da Ucrânia em Paris também foi alvo de cartas-bomba

As autoridades francesas alertaram esta segunda-feira as principais administrações e organizações para possíveis envios de cartas-bomba como as que recentemente visaram embaixadas ucranianas e instituições políticas espanholas, adiantou uma fonte de segurança à agência de notícias France-Presse (AFP).

A Embaixada da Ucrânia em Paris também foi alvo dessas cartas, acrescentou a mesma fonte. Questionada pela AFP, a entidade ucraniana não comentou a informação.

Perante a proliferação de cartas-bombas, a Secretaria-Geral da Defesa e Segurança (SGDSN), da tutela do primeiro-ministro, enviou uma nota aos ministérios para os alertar e indicar os passos a seguir caso as recebam.

"É aconselhável comunicar tanto com as nossas administrações como com as autoridades locais e operadores de vital importância sobre o rumo a tomar", refere o boletim assinado pelo secretário-geral, Stéphane Bouillon, citado pelo jornal Le Figaro.

Nos últimos dias, o envio desse tipo de envelopes multiplicou-se.

O porta-voz da diplomacia ucraniana anunciou que várias representações diplomáticas ucranianas na Europa receberam envelopes "com sangue" e com olhos de animais.Kiev denunciou uma "campanha de terror planeada" por Moscovo.

Em Espanha, uma carta-bomba explodiu e feriu sem gravidade um funcionário da Embaixada da Ucrânia em Madrid.

Contudo, as autoridades espanholas intercetaram outros envelopes semelhantes endereçadas ao primeiro-ministro, Pedro Sánchez, e a ministra da Defesa, Margarita Robles, bem como à Embaixada dos Estados Unidos e a uma empresa de aramas.

A justiça espanhola abriu uma investigação por alegados atos de "terrorismo".