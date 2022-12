UE e G7 vão reforçar apoio financeiro destinado à Ucrânia

Os Estados-membros da União Europeia e os países do G7 decidiram esta segunda-feira reforçar o apoio financeiro e militar à Ucrânia. A decisão foi tomada em cimeira online entre as maiores economias do mundo e coincide com a contraofensiva de Kiev a posições russas.

O bombardeamento ucraniano destruiu o centro de Donetsk e destruiu lojas e negócios de um mercado na capital da autoproclamadas república separatista russa.

Moscovo acusa Kiev de atingir alvos civis na maior cidade do sudeste da Ucrânia e diz que o ataque não provocou mortos ou feridos.

A nível internacional decidiu-se o reforço da defesa antiaérea ucraniana. A promessa foi feita em reunião realizada por videoconferência.

As sete maiores economias do mundo decidiram ainda criar uma plataforma para coordenar toda a ajuda financeira à Ucrânia.