A União Europeia (UE) deve aprovar ainda esta semana o nono pacote de sanções à Rússia e um apoio de 18 mil milhões à Ucrânia. Estas foram as posições partilhadas, esta segunda-feira, na reunião dos ministros dos Negócios Estrangeiros, em Bruxelas.

Em declarações aos jornalistas, o ministro português João Gomes Cravinho revelou que “falámos da necessidade de reforçar o nosso apoio à Ucrânia de dois modos”.

"Em primeiro lugar, com um nono pacote de sanções e, devo dizer, que à volta da mesa há um consenso generalizado quanto ao impacto penalizador que as sanções têm (…), e em segundo, foi possível chegar a um acordo sobre o reforço do mecanismo europeu de ação à paz, reforçando muito significativamente a afetação financeira para o apoio militar à Ucrânia”, especificou.