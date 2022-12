Ataques russos provocam cortes de energia em Kiev e dez regiões ucranianas

O Exército russo disse hoje ter abatido quatro mísseis HARM de fabrico norte-americano, sobre a região de Belgrogod, na fronteira entre território da Rússia e a Ucrânia.

"Quatro mísseis HARM (anti-radar) foram abatidos no espaço aéreo da região de Belgorod", disse o Ministério da Defesa da Rússia no relatório diário difundido através do Telegram.