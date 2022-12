Cidadão russo condenado por fornecer dados sobre a frota do Mar Negro

Um tribunal da cidade de Sebastopol, na península ucraniana da Crimeia ocupada pela Rússia, condenou esta segunda-feira um cidadão russo a 12 anos de prisão numa colónia penal, por dar informação à Ucrânia sobre a frota russa do Mar Negro.

O Serviço Federal de Segurança da Federação Russa (FSB) disse numa declaração que o cidadão Yevgeni Petrushin foi também condenado a pagar uma multa de 100.000 rublos (cerca de 1.400 euros), de acordo com a agência noticiosa Interfax.

Petrushin é acusado de "seguir as instruções dos serviços secretos ucranianos entre 2020 e 2021 para recolher e transmitir informações sobre as atividades da frota do Mar Negro, dados que podem ser utilizados para prejudicar a segurança da Rússia".

As suas atividades foram alegadamente detetadas por membros das unidades militares de contrainformação do FSB. Petrushin foi preso em abril de 2021, mas em junho foi transferido para a capital russa, Moscovo.