Putin diz que Rússia "não tem interesse" em absorver Bielorrússia

Lukashenko destacou a "correta" decisão de impulsionar a integração dos dois países no Estado da União, numa "demonstração a todo o mundo que apenas junto é possível superar as pandemias, as crises ou as sanções".

"Este momento complicado torna necessário demonstrar vontade política e compromisso para garantir resultados em todos os âmbitos da agenda bilateral (...). Não podemos de qualquer modo repetir os erros registados após o colapso da União Soviética", frisou.

Nesse sentido, reconheceu que foram "esgotadas as opções de negociação" bilateral em níveis inferiores.

"Os governos creem que é possível um acordo em questões individuais sem ti, Vladimir Vladimirovich [Putin], e sem mim. Esse é o motivo da nossa reunião de hoje. Trataremos estes temas de novo e detalhadamente e tomaremos as decisões políticas necessárias", observou.

As conversações entre os dois líderes iniciaram-se com uma reunião na qual participaram os ministros e outros dirigentes dos dois países.

Putin e Lukashenko sentados lado a lado

A agência Belta destacou que Putin e Lukashenko se sentaram desta vez lado a lado e não nos lados opostos da mesa, considerando este gesto de "especial simbolismo" porque "enfatiza a natureza amistosa e aliada das relações bielorrussas-russas".