Putin visita Bielorrússia pela primeira vez em dois anos e meio

Dois anos e meio depois da sua última visita ao país, Putin foi recebido no aeroporto de Minsk pelo Presidente bielorrusso.

O Presidente russo, Vladimir Putin, viajou esta segunda-feira para a Bielorrússia para um encontro com o Presidente bielorrusso, Alexander Lukashenko, que considera o ser o seu principal aliado.

A visita acontece numa altura em que as autoridades ucranianas temem uma nova ofensiva russa sobre Kiev, lançada a partir da Bielorrússia.

Embora sem um papel ativo na Guerra, a Bielorrússia tem estado sempre ao lado da Rússia. Permitiu, por exemplo, treinos militares russos no próprio território no início do conflito.

O Kremlin já disse que a ideia de um novo ataque a partir da fronteira bielorrussa é infundada.