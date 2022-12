José Milhazes analisou esta quinta-feira, na Edição da Manhã, a visita de Volodymyr Zelensky aos Estados Unidos da América e os discursos em Nova Iorque, o encontro de Vladimir Putin com as chefias militares e a elite imperialista russa.

Na SIC Notícias, considerou que o Presidente da Ucrânia levou dos Estados Unidos "coisas muito importantes", tanto para a defesa antiaérea ucraniana, como o apoio do país enquanto a guerra durar.

Afirmou que "ainda é preciso percorrer um longo caminho para a paz duradoura" e, por isso, Zelensky precisa cada vez mais do apoio dos Estados Unidos.

Sobre as declarações de Putin após o encontro com as chefias militares, o comentador da SIC afirmou que o Presidente russo está a repetir "até à exaustão o discurso já há muito tempo" e que nada do que anunciou é novidade.

Milhazes garantiu ainda que "se Putin desaparecer, o problema não fica logo resolvido".