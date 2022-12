Guerra Rússia-Ucrânia

O discurso de Zelensky em três pontos: a Ucrânia viva, o aliado do inimigo e o apoio que é "investimento"

EVELYN HOCKSTEIN

À chegada do Congresso norte-americano, o Presidente da Ucrânia ficou emocionado com a ovação dos congressistas. Esta quinta-feira, desdobrou-se em agradecimentos ao povo americano, falou da Ucrânia como “inspiração” e deixou a certeza de que o país sairá da guerra com uma vitória absoluta. Destacamos três pontos do discurso do Presidente ucraniano.