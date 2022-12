O momento em que a Ucrânia entrou em 2023… em silêncio

A Ucrânia já entrou em 2023, em silêncio absoluto e sem ninguém nas ruas. Ao contrário do que aconteceu nos anos anteriores, este ano a entrada no novo ano não contou com o habitual fogo de artifício.

As celebrações na Ucrânia estão proibidas devido à guerra e a meia-noite foi passada na escuridão.

Entretanto, nas saudações ao Ano Novo, Zelensky afirmou que 2023 será o ano da “vitória” na guerra contra a Rússia.

"Tem saudades de fé e de esperança? Ambas estão nas Forças Armadas [ucranianas] há muito tempo. [...] Saudades de luz? Está em todos nós, mesmo quando não há eletricidade".